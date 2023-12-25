В Китае обнаружили таблицу умножения, возраст которой составляет 2300 лет

Дощечка с иероглифами была найдена в городе Цзинчжоу, расположенном в провинции Хэнань. На ней записаны следующие примеры умножения: пять раз по семь равно тридцати пяти, четыре раза по семь равно двадцати восьми, три раза по семь равно двадцати одному, сообщает «МИР 24».

По словам археологов, эти символы примерно на 100 лет старше другой похожей таблицы умножения, обнаруженной ранее в провинции Хунань.

Историк Тан Цзиннань считает, что такая таблица умножения использовалась чиновниками периода Чжаньго (IV век до н.э.).

Сообщается, что ученые использовали инфракрасное сканирование, чтобы выявить слова, начертанные на дощечке.