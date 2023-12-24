Фермер из Лебапа отличился большими трудовыми успехами

Хатам Бабаниязов, арендатор фермерского объединения «Лебап» Ходжамбазского этрапа завершает этот год большими трудовыми успехами.

Как сообщает Jeyhun.news со ссылкой на местное СМИ, ему удалось собрать 140 тонн зерна с 30 гектаров земли, 60 тонн хлопка с 15 га и 40 тонн риса с 6 гектаров.

Более того, уже на освобожденных от пшеницы полях он высаживает такие промежуточные культуры, как кунжут, просо, маш и кукурузу.

Недавно ему было доверено возглавить местное фермерское объединение, отмечает источник.