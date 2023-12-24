Туркменистан экспортировал крупную партию томатов в страны СНГ

Частное хозяйство «Алтын гала гурлушык» из Туркменистана экспортировало 439 тонн томатов в страны СНГ – Россию, Казахстан и Кыргызстан. За 10 месяцев текущего года предприятие собрало 730 тонн этой продукции, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В теплице поселка Хасылчы Шабатского этрапа Дашогузского велаята в этом году высаживали новый сорт томатов «Алтесс». Этот сорт имеет светло-красный матовый цвет, круглую форму и плотную структуру. Его высоко ценят как производители, так и потребители.

Перед отправкой на прилавки собранные томаты проходят необходимую проверку в специальной лаборатории. После тщательного анализа свежие овощи поступают на местные рынки и экспортируются за границу.