Токийская башня отмечает 65-летие

Токийская башня, одна из самых узнаваемых достопримечательностей японской столицы, отмечает 65-летие со дня своего открытия. Башня была построена в 1958 году и долгое время была самым высоким строением в Японии, пока в 2012 году ее не обогнала новая телебашня Tokyo Skytree, сообщает ТАСС.

Токийская башня имеет высоту 333 метра и является популярной туристической достопримечательностью. Ежегодно ее посещают около 2,5-3 миллионов человек. С ее смотровой площадки открывается панорамный вид на город.

В честь 65-летия башни в Токио проходят различные мероприятия, в том числе фестиваль света и музыки.