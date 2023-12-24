Лебапские медики в 2023 году прошли стажировку в зарубежных странах

В этом году медицинские работники Лебапского велаята проходили повышение квалификации в Грузии, Республике Татарстан (РФ), Германии (городах Меппен и Мюнхен).

Так, например Ахмет Довлетов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением многопрофильной больницы Лебапского велаята, рассказывает, что этот год стал для него одним из самых плодотворных в совершенствовании своей профессии.

Как сообщает издание Jeyhun.news со ссылкой на местное СМИ, врач вместе с несколькими коллегами принимал участие в зарубежных стажировках.

В ходе визита он участвовал в сложных операциях, под руководством высококвалифицированных врачей. У него также была возможность обменяться идеями с зарубежными экспертами.

Сегодня, он на практике применяет то, чему научился у своих зарубежных коллег и наставников, отмечает источник.