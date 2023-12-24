В Центре технологий АН Туркменистана прошел семинар о химических технологиях в национальной экономике

В Центре технологий Академии наук Туркменистана состоялся научно-практический семинар на тему «Место химической науки и технологий в национальной экономике».

Спикерами на семинаре выступили сотрудники лаборатории технологий синтеза новых веществ, организовавшие это мероприятие, и представители ТГУ им. Махтумкули.

В выступлениях были затронуты такие важные вопросы, как внедрение новых технологий в химическую промышленность страны, значение эффективного использования местных сырьевых ресурсов для экономики, производство новых видов удобрений для современных теплиц и технология переработки отходов производства масел. Также рассматривались возможности получения новых веществ из ароматических углеводородов, а также основные направления переработки газа, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».