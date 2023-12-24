В филиале CNPC рассказали о сотрудничестве с Туркменистаном в сфере подготовки кадров

В филиале Китайской национальной нефтегазовой корпорации «Интернационал Лтд.» в Туркменистане (CNPCIT) рассказали о многолетнем сотрудничестве со страной в деле подготовки молодых специалистов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Как сообщили в компании, в 2024-2025 учебном году очередная группа туркменских студентов будет направлена на обучение в Китайский нефтяной университет для получения высшего образования. Они смогут пройти обучение по таким востребованным специальностям, как разведка и разработка месторождений, инжиниринг, экономика и другие.

За 15 лет работы в Туркменистане CNPCIT уже отправила в этот престижный китайский вуз 158 студентов из числа туркменской молодежи. Более 130 выпускников в настоящее время успешно трудятся на предприятиях топливно-энергетического комплекса Туркменистана.

Как подчеркнули в компании, сотрудничество с Китаем в сфере подготовки кадров будет и дальше укрепляться в рамках стратегического партнерства Туркменистана и КНР.