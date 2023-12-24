В Туркменистане показатели розничного товарооборота за 11 месяцев 2023 года увеличились на 9,9%

С высокими показателями завершает 2023 год торговый комплекс Туркменистана. Так, за 11 месяцев текущего года объем розничного товарооборота в стране вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

По данным Министерства торговли и внешнеэкономических связей, в сравнении с тем же периодом прошлого года темп роста торгового оборота составил 100,7%, производства продукции – 100,7%.

Государственной товарно-сырьевой биржей с начала года проведено 275 торгов, на которых заключено 27 762 контракта.

Темп роста работ, выполненных Торгово-промышленной палатой за рассматриваемый период, составил 109,9%. За январь-ноябрь текущего года организовано 26 выставок и 78 форумов.

По данным Союза промышленников и предпринимателей, рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за указанный период достиг 109%, промышленной продукции – 109,4%.

Следует отметить, что в стране огромное значение придаётся государственно-частному партнёрству, широкому внедрению эффективных методов хозяйствования, а также активному привлечению предпринимателей к этой работе в условиях рыночных отношений.