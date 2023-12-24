В Туркменистане объявят конкурс на дизайн почтовых марок в честь 300-летия Махтумкули Фраги

В Туркменистане будет организован конкурс на разработку проектов юбилейных почтовых марок по случаю празднования 300-летия Махтумкули Фраги.

Об этом доложил на заседании Правительства Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.

Конкурс организуется в целях популяризации значимости широко проводимых по всему миру мероприятий в честь юбилея великого туркменского поэта и мыслителя.

Также в преддверии знаменательной даты агентством «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменсвязь») совместно с соответствующими министерствами и ведомствами осуществляется подготовка энциклопедии основоположника туркменской классической литературы в цифровом и печатном форматах, а также интернет-портала Махтумкули Фраги.

Президент Туркменистана подчеркнул важность торжеств, посвящённых 300-летию Махтумкули Фраги, которые пройдут в будущем году. Руководителю Агентства было дано указание обеспечить высокий уровень организации творческого конкурса по разработке дизайна почтовых марок, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».