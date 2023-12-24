В Туркменистане идет подготовка к новому сельхозсезону и уход за пшеницей

В Туркменистане в соответствии с агротехническими нормами продолжается уход за посевами пшеницы. Наряду с этим реализуются меры по обеспечению надлежащего хранения собранного хлопка и его высококачественной переработки, сообщает информационное агентство TDH.

Об этом в ходе очередного заседания Кабинета министров доложил вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса Тангрыгулы Атахаллыев.

Кроме того, осуществляется вспашка и подкормка почвы на полях, предназначенных для посева хлопчатника в следующем году. Идет подготовка технического парка к предстоящим сельскохозяйственным кампаниям.

Также прозвучала информация о предпринимаемых шагах по развитию животноводства, увеличению поголовья скота, а также по обеспечению их теплой и сытной зимовки.

Подводя итоги доклада, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на том, что в эти дни во всех регионах страны продолжается ответственный сезон. В связи с этим следует усилить контроль за надлежащей организацией сезонных работ, сказал глава государства, дав соответствующие поручения вице-премьеру.