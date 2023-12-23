Успех туркменских школьников на международном ИТ-конкурсе

Группа талантливых туркменских школьников в очередной раз показала отличные результаты на престижном Международном проектном конкурсе “ИнфоматриксАзия” по информационным технологиям, который прошел в Астане. Об этом пишет газета “Нейтральный Туркменистан”.

18 юных представителей Туркменистана выступили с 15 проектами в разных номинациях. По итогам конкурса туркменская команда завоевала 19 наград – 2 золотые, 3 серебряные и 14 бронзовых медалей.

“ИнфоматриксАзия” проводится уже 10 лет с целью выявления и поддержки одаренных детей, интересующихся IT. За это время в конкурсе приняли участие около 5 тысяч школьников из 20 стран.

Убедительная победа туркменских ребят – еще одно свидетельство успешного внедрения инноваций в систему образования страны. Молодые таланты достойно представляют Туркменистан на международной арене.