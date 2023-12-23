Туркменский боксер принимает участие в турнире Pravda Boxing в Москве

Боксер из Туркменистана Юнус Курбанов принимает участие в турнире по профессиональному боксу Pravda Boxing, который стартует сегодня в 20.00 по ашхабадскому времени в Международном центре бокса в Лужниках в городе Москва. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

Спортсмен Туркменистана Юнус Курбанов встретится в предварительном карде с российским боксером Сергеем Селиверстовым. Этот бой пройдет в полусреднем весе и будет длиться 4 раунда. Туркменский боксер получил контракт с промоушеном Pravda Boxing в августе 2023 года. Первый бой среди профессионалов с россиянином Дмитрием Андреевым завершился победой Юнуса.

Посмотреть поединки можно на ютуб-канале или на странице сообщества в социальной сети ВКонтакте Pravda Boxing и в повторе на телеканале «Матч Боец».