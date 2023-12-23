Туркменистан увеличил розничный товарооборот на 9,9%

Торговый комплекс Туркменистана завершает 2023 год с высокими показателями. Розничный товарооборот за 11 месяцев 2023 года увеличился на 9,9% в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Рост торгового оборота и производства продукции по Министерству торговли и внешнеэкономических связей составил 100,7%. Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана с начала года зарегистрировано более 27 тысяч контрактов по итогам 275 торгов.

Темп роста работ, выполненных Торгово-промышленной палатой Туркменистана, составил 109,9% – с начала года проведено 26 выставок и 78 форумов. Как сообщает Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, рост производства сельскохозяйственной продукции составил 109%, промышленной продукции – 109,4%.