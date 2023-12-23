Туркменистан и Россия обсудили вопросы цифровой дипломатии

Сегодня в онлайн-формате состоялись туркмено-российские межмидовские консультации в рамках «Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 годы» по вопросам партнерства в информационной сфере. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества пресс-служб Туркменистана и России в двустороннем формате и в рамках международных организаций. Также стороны рассмотрели вопросы цифровой дипломатии, применение современных инструментов при освещении внешней политики и укрепление двустороннего взаимодействия внешнеполитических печатных изданий.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества внешнеполитических ведомств.