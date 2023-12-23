Молодые врачи Туркменистана провели сложные операции по трансплантации почек

Молодые хирурги из Медицинского центра имени С.А. Ниязова в столице Туркменистана в этом году успешно выполнили несколько трансплантаций почек. Эти высокотехнологичные операции требуют от докторов высочайшей квалификации ввиду большого количества возможных осложнений. Информацию передает “Туркменпортал” со ссылкой на издание “Нейтральный Туркменистан”.

По данным центра, его сотрудники тщательно готовились к этим процедурам: проходили обучение как в Туркменистане, так и за рубежом, организовывали профильные медицинские конференции.

Успех проведенных в нынешнем году трансплантаций почек демонстрирует растущий профессионализм молодого поколения врачей Туркменистана в проведении таких сложнейших операций, как пересадка органов. Это весьма позитивный знак для развития высокотехнологичной медицины в стране.