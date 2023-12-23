Кубок Туркменистана будет разыгран между «Аркадагом» и «Ахалом»

По итогам полуфинальных матчей за Кубок Туркменистана будут бороться футболисты «Аркадага» и «Ахала». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Футболисты клуба «Аркадаг» дважды одержали победу над командой «Алтын асыр» – со счетом 4:1 в гостевой игре и со счетом 4:0 на домашнем поле. Второй финалист определился по итогам двух матчей с футбольным клубом «Мерв». Первая игра завершилась счетом 1:1, во второй игре на столичном стадионе «Ниса» победа оказалась на стороне футболистов команды «Ахал» – матч завершился счетом 1:0.

«Ахал» является действующим чемпионом Туркменистана. «Аркадаг» – молодой футбольный клуб, организованный в апреле текущего года. Эти две команды уже трижды встречались в рамках чемпионата страны и каждый раз победителем оказывался клуб «Аркадаг».