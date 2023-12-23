Гражданам Туркменистана доступны авиабилеты в Бангкок по сниженным ценам

На официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» стартовала продажа авиабилетов по маршруту Ашхабад-Бангкок-Ашхабад по сниженным ценам. Об этом сообщает интернет-издание turkmenportal.com.

В январе 2024 года билеты до Бангкока и обратно можно будет приобрести за 10319,5 ТМТ – за 5151 ТМТ по направлению Ашхабад – Бангкок, и за 5168,5 ТМТ по направлению Бангкок – Ашхабад.

В онлайн-режиме также можно приобрести авиабилеты за 7734 ТМТ по направлению Ашхабад – Бангкок и 7699 ТМТ по направлению Бангкок – Ашхабад на 30 и 31 декабря текущего года. Туркменским гражданам необходимо обратить внимание, что стоимость авиабилетов на официальном сайте авиакомпании «Туркменистан» и в авиакассах агентства «Туркменховаеллары» отличается.

Рейсы по маршруту Ашхабад-Бангкок-Ашхабад будут запущены 22 декабря и будут осуществляться каждую пятницу и субботу.