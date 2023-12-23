В Туркменистане стартовал набор кандидатов для обучения в ВУЗах КНР и Венгрии

Министерством образования Туркменистана объявлен набор кандидатов для получения высшего образования в ВУЗах Китая и Венгрии по программам бакалавриата на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Как сообщает Министерство образования страны, обучение в иностранных высших учебных заведениях могут пройти граждане Туркменистана, имеющие общее среднее, среднее профессиональное или высшее образование.

Заявку можно подать в Туркменском государственном университете имени Махтумкули в Ашхабаде по адресу: Сапармурат Туркменбаши шаёлы, 31 в период с 3 по 10 января 2024 года. Здесь же можно получить подробную информацию о направлениях обучения, условиях проживания и количестве бюджетных мест по специальностям.