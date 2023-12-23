В Туркменистане состоялось выступление китайских мастеров боевых искусств

Вчера в Государственном центре культуры в Ашхабаде прошло показательное выступление китайской команды боевого искусства Лун Юнь. Оно было организовано Министерствами культуры Туркменистана и Китая, а также Посольством КНР в рамках Года культуры Китая в Туркменистане. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Туркменистана.

Как отмечают организаторы, это мероприятие стало еще одним примером плодотворного культурного обмена между двумя странами на фоне их тесных многоплановых связей.

В состав китайской делегации вошли мастера боевых искусств в возрасте от 9 до 34 лет. Перед выступлением они посетили ряд достопримечательностей Ашхабада, включая Национальный музей ковров и исторический памятник «Нусай».

Само выступление команды Лун Юнь, по отзывам очевидцев, произвело очень приятное впечатление на всех присутствующих. А один из сотрудников Посольства Китая продекламировал на мероприятии стихотворение туркменского поэта Махтумкули Фраги в китайском переводе. Это еще раз продемонстрировало растущую популярность туркменской литературы в Китае.