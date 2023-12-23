В Туркменистане определены победители предметных олимпиад

Туркменистане объявлены результаты предметных олимпиад среди студентов всех туркменских ВУЗов, проведенных с 14 по 16 декабря при поддержке Министерства образования страны. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Интеллектуальные соревнования прошли по 14-ти дисциплинам, в том числе, истории Туркменистана, туркменскому, русскому и английскому языкам, математике, физике, химии, биологии, экономике, информатике, инженерной графике, теоретической механике, сопромату и экологии.

По итогам студенческих олимпиад были определены 83 победителя, 167 обладателей серебряных медалей и 210 студентов, удостоенных третьих мест. Победители и призеры предметных олимпиад награждены дипломами соответствующих степеней, а их преподаватели – почетными грамотами.