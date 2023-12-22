21 декабря празднуют День рождения баскетбола

21 декабря – особенная дата для всех любителей баскетбола. Именно в этот день в 1891 году состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игру придумал преподаватель физкультуры Джеймс Нейсмит, и большинство правил, написанных им тогда, актуальны до сих пор.

В Туркменистане баскетбол тоже пользуется популярностью. За последние годы туркменские баскетболисты добились немалых успехов на международной арене. А в эти дни в стране проходят игры Кубка Туркменистана, в которых принимают участие 6 мужских и 6 женских команд.

Матчи проходят в спортивном комплексе Туркменского государственного института физической культуры и спорта. Полуфиналы и финал запланированы на 23-24 декабря.

Так что в день рождения баскетбола у туркменских болельщиков будет отличная возможность насладиться захватывающими играми и поддержать любимые команды.