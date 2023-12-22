Стамбул включён в топ-50 лучших направлений для путешествий в 2024 году

Стамбул попал в список «50 лучших мест для путешествий в 2024 году» по версии журнала Travel + Leisure (T+L) и был рекомендован как одно из перспективных направлений для поездок в следующем году, сообщает Отдел культуры и туризма посольства Турции в Туркменистане.

Яркая атмосфера города и его символические достопримечательности дарят гостям незабываемые впечатления. Журнал T+L составил рейтинг «50 лучших мест для путешествий в 2024 году», представив направления, города и впечатления, которые привлекли внимание редакторов издания и вдохновили их спланировать поездки на следующий год.

В список вошли как малоизвестные направления, так и самые популярные туристические маршруты мира, в частности Стамбул. Цель рейтинга – вдохновить любознательных путешественников открыть для себя мир новыми способами. Около двадцати экспертов по туризму на основе собственного опыта составили список из пятидесяти рекомендуемых направлений. Рекомендации разделены на следующие категории: «Для погружения в культуру», «Еда и напитки», «Великолепные городские впечатления», «Моменты на воде», «Для любителей природы», «Пляжный отдых» и «Для авантюрных путешественников».

Современный облик Стамбула, сочетающий прошлое и настоящее на двух континентах, позволил городу попасть в топ лучших направлений для путешествий в категории «Великолепные городские впечатления».

Стамбул: город роскоши и стиля в Турции

В статье T+L подробно рассказывается о Стамбуле – одном из самых известных городов мира, предлагающем массу впечатлений с историческими достопримечательностями, архитектурой, отражающей его мультикультурную структуру, насыщенной культурной и художественной жизнью, удивительной кухней и широкими возможностями для шопинга.

Отмечается, что Стамбул был признан лучшим городом Европы по версии читателей T+L в 2023 году. Рассказывается, почему стоит посетить этот красивый мегаполис, выделяя привлекательность обновлённого побережья Босфора. В статье также упоминается музей İstanbul Modern, созданный известным архитектором Ренцо Пьяно и вдохновлённый блеском вод Босфора, Музей живописи и скульптуры, отель The Peninsula İstanbul на этом побережье.

Подчёркиваются возможности для роскошного проживания и изысканных гастрономических впечатлений в Стамбуле. Отмечается, что это современный город с футуристическими отелями, пространствами для современного искусства, ресторанами с звёздами Мишлен, роскошью и разнообразным шопингом.

Стамбул предлагает многогранный туристический опыт с историческими достопримечательностями, насыщенной социальной жизнью, музеями, культурными событиями и уникальными ресторанами. Стамбул, самый динамичный и живой мегаполис Турции, не раз включался в рейтинги лучших туристических направлений по версиям ведущих мировых изданий, таких как Conde Nast Traveller, Forbes и Time Out.