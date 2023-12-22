Кюрмаммет Нобатов и Медине Мыратбердиева победили в четвертой игре «Юные вестники мира-2023» в Ашхабаде

Четвертая игра отборочного тура III сезона «Юные вестники мира» прошла в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

Тема четвертой игры — «Международные отношения и внешняя политика Османской империи в XVII-XVIII веков».

В состязаниях приняли участие восемь учеников 10-11 классов из школ Ашхабада и всех велаятов страны. Выступление школьников проходило в живой, яркой и интригующей атмосфере, сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

Решением компетентного жюри победителями стали Кюрмаммет Нобатов, ученик 11 класса средней школы №17 города Балканабат и Медине Мыратбердиева, ученица 11 класса специализированной средней школы №16 Ашхабада.

В состав команды жюри вошли старший преподаватель кафедры международных отношений и дипломатии ИМО МИД Туркменистана, кандидат философских наук Бегенч Караев, старший преподаватель кафедры социальных наук Туркменского государственного института финансов Ахмет Аннабердиев, старший преподаватель кафедры международной журналистики ИМО МИД Туркменистана, кандидат филологических наук Баба Сарыев.

Победителям и всем участникам игры были вручены почётные грамоты от Высшей школы дипломатии и ценные подарки от спонсоров мероприятия.

Игра в ближайшее время будет транслироваться по национальному телевидению.