Кыргызский парламент одобрил частичное изменение рисунка государственного флага

Ранее проект закона поддержал соответствующий комитет кыргызского законодательного органа.

С инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. В середине декабря президент Республики Садыр Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить флаг.

«До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», — прокомментировал ситуацию в интервью государственному информагентству Kabar глава Кыргызстана.

Флаг Кыргызской Республики представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета, на котором изображена в центре верхняя часть юрты (тундук), от которой в разные стороны отходят 40 волнообразных солнечных лучей желтого цвета. В новом варианте госфлага эти лучи изображены прямыми.