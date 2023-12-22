Жительница Ашхабада наблюдает за прилетающей на городскую аллею стаей зеленых попугаев

В туркменской столице вновь замечена крупная стая зеленых попугаев, которая к вечеру прилетает на аллею им. Атамурата Ниязова.

На фотографии, которую сделала читательница «Туркменпортала» Мария Ладысева, можно разглядеть 10 особей. По наблюдениям Марии, стайка экзотических для здешних мест птиц начала прилетать на аллею уже в конце лета и вполне вольготно себя чувствует. Мария отмечает, что птицы устраивают здесь «предсвадебные» бои за прекрасную «попугайскую» половину.

Мы уверены, что попугаи, замеченные в Ашхабаде еще в 2021 году, уже превратились в крупное птичье сообщество, обитающее в столице круглый год, несмотря на достаточно холодные зимы. Птицы освоились в городской среде и активно размножаются.

В 2021 году мы сообщали, что стаю из 16-18 особей наблюдал в парках столицы Александр Баграмов, сотрудник Общества охраны природы Туркменистана. Эколог предположил, что это попугаи Крамера — зеленые с красным клювом.

«Туркменпортал» намерен и дальше отслеживать судьбу птиц в условиях города и обращается ко всем, кто видит их регулярно, сообщать нам в редакцию. Также нам очень интересно мнение ученых-орнитологов о возникновении и развитии сообщества тропических птиц в Ашхабаде.