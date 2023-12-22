Генассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном резолюцию о роли энергосвязанности

Генеральная Ассамблея ООН на своем 48-м пленарном заседании 78-й сессии приняла резолюцию «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития», разработанную по инициативе Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Резолюция, соавторами которой выступили 38 государств, была одобрена единогласно.

В документе содержится призыв продолжить международное сотрудничество для обеспечения надежности и стабильности энергетической связуемости для содействия экономической интеграции и устойчивому развитию.

Ранее Туркменистан выступил с инициативой провести в начале 2024 года международную встречу экспертов, на которой планируется обсудить стратегии развития сотрудничества для укрепления энергосвязей и мобильности энергоресурсов, признавая их ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и удовлетворении потребностей стран с ограниченными внутренними энергетическими ресурсами.