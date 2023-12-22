В Туркменистане издадут новые книги, посвященные изучению творчества Махтумкули Фраги

Ученые Туркменистана, специализирующиеся на изучении жизни и творчества великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, подготовили к публикации новые работы, которые в виде книжных изданий выпустит издательство Ylym.

Среди новых книг будут изданы такие, как:

«Махтумкули в литературе тюркских народов» доктора филологических наук Ахмета Маммедова. В книге обобщен материал об изучении творений Махтумкули тюркоязычными писателями, дается информация о различных изданиях поэтических сборников поэта на тюркских языках.

Монография «Названия мест и стран в творчестве Махтумкули и их поэтика» известного ученого Гурбандурды Гельдиева. В книге раскрывается смысл и художественная ценность большинства названий мест и стран, встречающихся в творчестве Махтумкули.

Сборник «Махтумкули – источник вдохновения», в котором собраны научные статьи, посвященные различным вопросам, связанным с творчеством поэта и его всесторонним изучением.

Сборник статей «Великий Махтумкули и жизнь туркмен» подготовлен к печати Институтом истории и археологии Академии наук Туркменистана. В книге характеризуется историческая эпоха, в которой жил и творил Махтумкули Фраги, раскрывается мир его поэзии и гуманистических взглядов.

Публикация новых книг будет посвящена 300-летнему юбилею поэта, сообщает издание «Туркменистан: золотой век».