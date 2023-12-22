В северном регионе Туркменистана выработано свыше 1,2 млрд кВт/ч электроэнергии

С начала года на Дашогузской государственной электростанции выработано более одного миллиарда двухсот тридцати миллионов киловатт часов.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», эти показатели позволят коллективу энергетиков успешно завершить трудовой год.

Дашогузская электростанция — предприятие нового поколения, оснащенное газотурбинными установками всемирно известной американской компании «Дженерал Электрик».

Станция способна ежегодно вырабатывать более 1,5 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Её мощности позволяют не только покрыть потребности велаята, но и подавать избыток электроэнергии в единую энергосистему страны.

Дашогузская электростанция является важным звеном в строительстве кольцевой энергосистемы Туркменистана по маршруту Ахал-Балкан-Дашогуз.

Напомним, ко второму этапу строительства кольцевой ЛЭП, соединяющей Балканский и Дашогузский велаяты, приступили в январе 2022 года.