Туркменский морской торговый флот увеличил объемы перевозок

АОЗТ «Морской торговый флот» Туркменистана увеличил общий объем грузоперевозок по сравнению с предыдущим 2022 годом на 21,6%, то есть на более, чем 2 миллиона тонн. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

За период с января по декабрь план по морским грузоперевозкам выполнен на 129,4%. Грузооборот за указанный период составил 867 миллионов тонн, план по грузообороту перевыполнен на 128,9%. Кроме того, план по пассажирским перевозкам за аналогичный период перевыполнен на 145,9% и в сравнении с прошлым годом увеличился на 56,4%.

Показатели роста грузоперевозок морским флотом обеспечены за счет увеличения экспортных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также благодаря генеральным и транзитным маршрутам через морской порт города Туркменбаши по МТК «Север-Юг».