Туркменистан реализует программу по модернизации работы Госкомстата

15 декабря состоялся круглый стол в рамках проекта «Укрепление институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике». Проект реализуется совместно ПРООН и Туркменистаном. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе встречи были рассмотрены результаты выборочного обследования для составления таблиц ресурсов и использования товаров и услуг (ТРИ). Таблица ресурсов и использования характеризует структуру экономики в разрезе отраслей на текущий год. Эксперты ПРООН, принявшие участие в круглом столе, представили цели, задачи и методологию обследования затрат на производство и продажу продукции.

Было отмечено, что ТРИ являются частью Системы национальных счетов и представляют собой систему макроэкономических показателей.