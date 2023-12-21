Туркменистан и ЕС приняли участие в заседании совместного комитета

19 декабря состоялось 22-ое заседание совместного комитета туркменской делегации во главе с министром финансов и экономики, сопредседателем совместного комитета С.Джораевым и Европейского Союза в Брюсселе. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы интеграции экономики Туркменистана в мировую, в том числе, шаги по присоединению страны к ВТО. Обсуждению подлежали вопросы охраны окружающей среды и энергетики, в том числе – развитие возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов метана.

Туркменистан и ЕС обсудили дальнейшее сотрудничество в транспортной, образовательной, инновационной сферах и области молодежной политики. Был затронут ряд актуальных тем в беседе с представителями Генерального директората по вопросам образования, молодежи, спорта и культуры Еврокомиссии, представителями ЕСВС, Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре и Генерального директората по энергетике Еврокомиссии.