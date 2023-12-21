Президент Туркменистана провел телефонную беседу с Главой Ирана

19 декабря 2023 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что сложившиеся между странами эффективные туркмено-иранские отношения в настоящее время развиваются на основе взаимного уважения и доверия. Одним из приоритетных направлений сотрудничества была названа торгово-экономическая сфера, в частности, в сферах энергетики и транспорта. В данной связи было отмечено важное значение совместной Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Собеседники подчеркнули также имеющиеся большие возможности для дальнейшего укрепления партнерских связей между странами в культурно-гуманитарной сфере, в частности, в образовании, спорте, науке и культуре.