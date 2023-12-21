Председатель Федерации тенниса Туркменистана назначен вице-президентом ATF

Председатель Федерации тенниса Туркменистана Эзиз Довлетов по итогам голосования на конгрессе ATF в Бангкоке назначен на пост вице-президента Азиатской теннисной Федерации. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Азиатская теннисная Федерация является континентальным органом национальных теннисных Федераций, основная цель которого – развитие тенниса в азиатском регионе. Кандидатуру Эзиза Довлетова поддержал 41 делегат из 53-х. Он заменит на посту казахстанца Юрия Польского, который стал новым президентом ATF.

В ходе конгресса ATF также было сообщено об избрании Эзиза Довлетова в комитет Международной федерации тенниса (ITF) по проведению турниров Masters на 2024-2025 годы. 23 января 2024 года в рамках Открытого чемпионата Австралии состоится первая встреча нового руководящего состава ATF.