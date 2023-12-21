Глава Туркменистана поздравил Президента Египта

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов передал искренние поздравления и наилучшие пожелания г-ну Абделю Фаттаху Аль-Сиси по случаю его переизбрания на пост Президента Арабской Республики Египет от своего имени и от имени туркменского народа. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Сердар Бердымухамедов отметил, что высоко ценит дружественные конструктивные отношения между Туркменистаном и Арабской Республикой Египет и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении межгосударственных связей в интересах народов двух стран.

Президент Туркменистана в своем послании пожелал вновь назначенному Президенту Египта г-ну Абделю Фаттаху Аль-Сиси крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.