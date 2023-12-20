Туркменская делегация приняла участие в Диалоге по правам человека

Туркменская делегация во главе с директором Института государства, права и демократии Туркменистана Я.Нурыевым 18 декабря совершила визит в Брюссель для участия в Диалоге по правам человека. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи в гибридном формате стороны обсудили реализацию Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, укрепление правовой базы, повышение ответственности в данной сфере.

Детально были рассмотрены результаты деятельности Аппарата Омбудсмена Туркменистана за 2023 год.

Туркменская сторона ознакомила участников встречи с проводимыми в стране реформами в области прав человека, а также мерами по обеспечению свободы передвижения и вероисповедания, регистрации новых общественных организаций.