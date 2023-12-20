Туркменистан принял участие на встрече “каспийской пятерки” в Москве

5 декабря 2023 года в Москве состоялась очередная встреча глав внешнеполитических ведомств пяти прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Данный формат переговоров, получивший название «каспийской пятерки», нацелен на укрепление сотрудничества государств региона в различных областях – от политического диалога до торгово-экономических связей.

Особого внимания заслуживает позиция Туркменистана как одного из ключевых игроков в Каспийском регионе. Страна активно участвует в выработке совместных подходов по урегулированию назревших проблем Каспия, прежде всего экологических. Кроме того, Туркменистан обладает значительным энергетическим потенциалом, что делает его важным партнером для других государств региона.

В данной статье мы проанализируем основные итоги прошедшей встречи глав МИД «каспийской пятерки», акцентируя особое внимание на роли Туркменистана в формировании повестки переговоров и отстаивании национальных интересов страны.

Туркменистан активно отстаивает свои интересы на переговорах “каспийской пятерки”

Делегацию Туркменистана на переговорах возглавлял заместитель Председателя Кабинета Министров, глава МИД Р. Мередов. В своем выступлении дипломат сфокусировал внимание на двух ключевых вопросах – экологической повестке и энергетическом сотрудничестве в Каспийском регионе.

Что касается экологии, то туркменская сторона настаивает на необходимости комплексного изучения проблемы снижения уровня Каспийского моря, включая создание специальной рабочей группы. Также было озвучено предложение ускорить согласование проекта пятистороннего соглашения о научных исследованиях Каспия.

В энергетической сфере Туркменистан призывает к скорейшей имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, касающихся прокладки трубопроводов по дну водоема. Это отвечает интересам всех государств региона, поскольку укрепит энергобезопасность и транзитный потенциал.

Таким образом, Туркменистан демонстрирует заинтересованность в углублении взаимовыгодного партнерства в Каспийском регионе с опорой на действующие договоренности и механизмы.

Туркменистан настаивает на учете своих интересов в итоговом заявлении

По результатам встречи глав МИД “каспийской пятерки” было принято совместное заявление, отражающее основные договоренности и направления дальнейшего взаимодействия.

Хотя документ носит компромиссный характер, в нем нашли отражение ключевые вопросы, поднимавшиеся туркменской стороной. В частности, в заявлении говорится о необходимости активизации работы по согласованию проекта пятистороннего соглашения о морских научных исследованиях Каспия.

Также поддержана инициатива Туркменистана о формировании рабочей группы для изучения проблемы обмеления Каспийского моря и выработки ответных мер.

Помимо этого, стороны констатировали важность дальнейшего взаимодействия по линии Тегеранской конвенции, призванной обеспечить защиту морской среды Каспия.

Таким образом, по ряду вопросов Туркменистану удалось отстоять включение своей позиции в итоговый документ переговоров “каспийской пятерки”. Это свидетельствует о его активной и последовательной линии на многосторонних площадках региона.

Туркмено-российские партнерские связи – важный элемент региональных позиций страны

Помимо участия в многосторонних переговорах “каспийской пятерки”, глава МИД Туркменистана Р. Мередов провел отдельную двустороннюю встречу со своим российским коллегой С. Лавровым.

По итогам переговоров констатировалось, что российско-туркменское стратегическое партнерство развивается позитивно и последовательно, опирается на высокое взаимопонимание сторон. Особо были отмечены такие сферы сотрудничества, как политико-дипломатический диалог, торгово-экономические связи, культурно-гуманитарная кооперация.

В ходе встречи Россия подтвердила всестороннюю поддержку проводимому Туркменистаном внешнеполитическому курсу, включая инициативу о создании в ООН Группы друзей нейтралитета.

Таким образом, у Туркменистана сформированы прочные двусторонние отношения с РФ как ключевым игроком в Каспийском регионе, что укрепляет общую внешнеполитическую позицию этой центральноазиатской страны.

Каспий – перспективное направление для экономических интересов Туркменистана

Экономический аспект играет важную роль в политике Туркменистана в отношении Каспийского региона. Хотя доля прикаспийских стран во внешней торговле Туркменистана пока остается небольшой, связанность этой центральноазиатской республики с соседями по Каспию устойчиво растет.

Особенно перспективным экономическим партнером для Туркменистана является Россия. Страны успешно наращивают товарооборот, осуществляют совместные бизнес-проекты. Другим важным направлением выступает Иран, с которым запущена зона свободной торговли.

Учитывая богатую ресурсную базу Туркменистана, включая огромные запасы природного газа, развитие экономических связей с соседями по Каспию отвечает долгосрочным интересам страны. Это позволит ускорить модернизацию национальной экономики, повысит её конкурентоспособность в региональном масштабе.

Нейтральный Туркменистан способствует стабильности в Каспийском регионе

Одним из ключевых внешнеполитических принципов Туркменистана является позиция постоянного нейтралитета, которую страна придерживается с 1995 года. И эта линия полностью отвечает интересам безопасности и сотрудничества в Каспийском регионе.

Выступая на встрече глав МИД “каспийской пятерки”, туркменская сторона подчеркнула, что Каспий должен оставаться зоной стабильности и доверия. Любые потенциальные риски и угрозы миру в регионе нуждаются в незамедлительной нейтрализации.

Учитывая авторитет Туркменистана как нейтрального государства, его усилия по укреплению безопасности и созданию атмосферы доверия на Каспии играют особую роль. Это отмечают партнеры Туркменистана по региону, включая Россию.

Таким образом, последовательная реализация взвешенного независимого курса позволяет Туркменистану вносить свой вклад в решение задач обеспечения стабильности и безопасности Каспийского региона.

Подводя итоги, можно констатировать, что Туркменистан в ходе последней встречи министров иностранных дел “каспийской пятерки” продемонстрировал себя как самостоятельный и последовательный игрок региональной политики.

Опираясь на принцип постоянного нейтралитета, Туркменистан активно отстаивает свои интересы в сфере экологического и энергетического сотрудничества с другими прикаспийскими государствами. Ряд предложений Туркменистана был поддержан и нашел отражение в итоговых документах встречи.

Как показывают переговоры с Россией, у Туркменистана сложились прочные двусторонние отношения с ключевыми игроками Каспийского региона. Это усиливает его позиции на многосторонних площадках, позволяет эффективнее доносить собственные подходы и видение развития обстановки в регионе.

Таким образом, по итогам последней встречи глав МИД, Туркменистан еще раз продемонстрировал самостоятельную линию, направленную на отстаивание национальных интересов и укрепление стабильности в Каспийском регионе. Это повышает его авторитет как одного из ключевых игроков региональной политики.