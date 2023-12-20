Туркменистан принял участие в заседании по Тегеранской конвенции

Туркменская делегация в составе Специальной экспертной группы 18-19 декабря приняла участие в первом заседании по обсуждению вопросов подготовки проектов документов по организации Секретариата Рамочный конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции) в городе Баку. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

На встрече присутствовали представители делегаций прикаспийских государств – Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

В ходе встречи обсуждались актуальные механизмы деятельности Секретариата Тегеранской конвенции и организационные вопросы по созданию Рабочей группы по проблематике обмеления Каспийского моря.