Туркменистан принял участие в заседании глав правительств стран СНГ

Вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов 18 декабря принял участие в заседании глав правительств стран Содружества Независимых Государств в Москве. Об этом сообщает Посольство Туркменистана в Российской Федерации.

В ходе заседания было заслушано видеообращение Президента Российской Федерации Владимира Путина. Отмечалось, что в период председательства России в СНГ с 1 января 2024 года планируется развитие и проведение совместных мероприятий в сфере искусства, культуры, науки и образования.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, в том числе, в культурно-гуманитарной сфере. Туркменской стороной была отмечена заинтересованность во взаимодействии со странами Содружества в сферах экономики и региональной интеграции.

По итогам встречи было принято Совместное заявление о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.