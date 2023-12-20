В Туркменистане обсудили прогресс совершенствования таможенных процедур

В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялось заседание межведомственной комиссии по координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций» и обсуждению прогресса модернизации таможенных процедур. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Цель данного проекта – упрощение процедур таможенного оформления благодаря внедрению системы «Единого окна». Участниками заседания стали сотрудники таможни, представители министерств, ведомств и общественных организаций.

Проект «Единого окна» реализуется совместно Государственной таможенной службой Туркменистана, ПРООН и Конференцией ООН по торговле и развитию. Проект направлен на укрепление экономики страны, усиление государственных институтов власти, создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, расширение участия Туркменистана в глобальной и региональной экономике. В ходе заседания состоялся запуск системы «Единого окна».