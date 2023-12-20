В Ашхабаде открыта книжная выставка, посвященная Махтумкули Фраги

В столице Туркменистана открылась книжная выставка «Махтумкули Фраги – неугасимый свет человеческой души», организованная филиалом библиотеки имени Гурбанназара Эзизова Ашхабадского городского управления культуры и Туркменским государственным институтом культуры. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе выступлений на церемонии открытия книжной выставки была отмечена особая роль литературного наследия Махтумкули Фраги в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, гуманизма и духовных ценностей. Творческие произведения Махтумкули Фраги позволяют сформировать личность с широкими взглядами, учат высокой нравственности, порядочности и внутренней чистоте.

Гостями книжной выставки стали ученики столичных школ, представители туркменской молодежи и жители города.