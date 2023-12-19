Туркменские гидрометеорологи изучают новое оборудование

Гидрометеорологи Ашхабада и велаятов Туркменистана осваивают новое оборудование SEBA KLL-Checker, предназначенное для измерения уровня воды, ее температуры, электропроводимости, мутности и других параметров. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Программа реализуется ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане». Тренинг направлен на повышение потенциала специалистов Гидрометеорологической службы Туркменистана в сфере экологического мониторинга в местах измерения подземных или поверхностных вод.

В рамках проекта осуществляется разработка национального координационного механизма в водном секторе для эффективного принятия решений.