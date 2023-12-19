Туркменистан и Япония обсудили вопросы экономического сотрудничества

Туркменская делегация во главе с Председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Р.Джепбаровым совершила рабочий визит в Японию с 13 по 16 декабря. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Члены туркменской делегации провели переговоры с представителями туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству. Кроме того, состоялись встречи с руководителями японских государственных учреждений, организаций, финансовых учреждений и ведущих японских компаний.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, а также мероприятия по достижению углеродной нейтральности. По итогам прошедших переговоров был подписан ряд двусторонних документов туркмено-японского сотрудничества, в том числе, по активизации прямого авиасообщения между странами.