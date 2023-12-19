На ГТСБ Туркменистана заключено сделок на сумму более $22 млн. за неделю

За прошедшую неделю в ходе торгов на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана зарегистрирована 51 сделка на общую сумму 22 миллиона долларов США и 220 миллионов манатов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Карбамид и осветительный керосин производства Государственного концерна «Туркменхимия» стали предметом сделок с предпринимателями из Афганистана. Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турецкой Республики и Кыргызстана приобрели продукцию текстильной промышленности, хлопчатобумажную ткань и пряжу, хлопковое и регенерированное волокно, различные отходы хлопкопрядения и промышленного производства.

Представители туркменского бизнеса заключили сделки на поставку технического йода производства ГК «Туркменхимия», нефтяного битума, полипропилена и базового масла производства ГК «Туркменнебит», ковров ручной работы и хлопчатобумажной пряжи.