Глава Туркменистана провел совещание по вопросам аграрного сектора экономики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т. Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов по актуальным вопросам в аграрном секторе страны. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Были заслушаны отчеты хякимов велаятов о ходе сезонных работ, в которых говорилось о продолжении ухода за посевами пшеницы, поливе и подкормке минеральными удобрениями. Президент Сердар Бердымухамедов поручил держать под контролем уход за пшеницей, а также подготовить поля для сева хлопчатника.

Было подчеркнуто, что особое внимание уделяется отопительным системам в жилом секторе и обеспечению населения энергоресурсами. Т. Атахаллыев доложил Президенту о подготовке земель к предстоящему севу хлопчатника, осуществлении осмотра и текущего ремонта сельскохозяйственной техники.