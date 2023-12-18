Через Туркменистан пройдут транзитные маршруты России и Узбекистана

Российская транспортно-логистическая компания FESCO совместно с АО «Узбекские железные дороги» договорились об активизации транзитного маршрута через Туркменистан в Турецкую Республику, страны Африки и Средиземноморья. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Перевозки будут осуществляться с помощью интермодального сервиса FESCO. Кроме того, будет налажено прямое контейнерное сообщение между Россией и Узбекистаном.

Напомним, что в 2022 году в Республике Узбекистан было открыто дочернее предприятие FESCO TURAN с целью развития логистического сектора в центрально-азиатском регионе. Компания может осуществлять портовые, железнодорожные и интегрированные логистические перевозки, контролируя все этапы интермодальной транспортной цепочки.