Туркменская делегация совершила рабочую поездку в Афганистан

Туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым совершила рабочую поездку в Афганистан с 16 по 17 декабря. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках поездки состоялась встреча с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабутдин Делаваром и с министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по разным направлениям. Прежде всего, был рассмотрен ход реализации проектов газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, а также возможность расширения железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

Члены туркменской делегации совершили визит на совместные туркмено-афганские строительные транспортные и энергетические объекты.