Председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывал с рабочим визитом в Аркадаге

16 декабря в субботу Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с рабочим визитом посетил город Аркадаг, где была проведена встреча с представителями и руководителями профильных ведомств. Национальный Лидер туркменского народа ознакомился с приготовлениями к Новому году и организацией торгового обслуживания населения в первом “умном” городе страны. Об этом сообщает издание “Türkmenistan habarlar portaly”.

В ходе пребывания в Аркадаге Председатель Халк Маслахаты ознакомился с деятельностью действующих на территории города торговых комплексов, организацией торговли, видами представленной продукции. Также Национальный Лидер туркменского народа ознакомился с парком специализированных автомобилей, которые задействованы в службах доставки товаров населению.

Председатель Халк Маслахаты дал ряд указаний ответственным лицам о важности обеспечения потребителей различными товарами и повышения качества обслуживания народа в преддверии грядущих праздников.