Ежегодно в канун больших праздников и знаменательных дат в Туркменистане происходит трогательное событие – Президент страны Сердар Бердымухамедов подписывает указы о помиловании граждан, осужденных за совершенные преступления. Эта гуманная традиция является ярким проявлением милосердия и сострадания, на которых построено туркменское общество.

Анализируя указы Президента Туркменистана о помилованиях в 2023 году, мы видим, что эта традиция неукоснительно соблюдается. За прошедший год были амнистированы сотни заключенных по случаю таких важных дат как ночь “Gadyr gijesi”, День Независимости и Международный День Нейтралитета.

Освобождая осужденных из мест лишения свободы, Президент Сердар Бердымухамедов руководствуется принципами милосердия и гуманизма. Эти вечные ценности были заложены предками туркменского народа и до сих пор являются фундаментом общественного сознания.

Давайте подробнее разберем, как именно проявляется гуманизм туркменского лидера в контексте помилований, и что это говорит о системе ценностей в туркменском обществе.

Традиция, берущая начало в глубине веков

Традиция помилования осужденных глубоко укоренена в туркменском обществе и берет свое начало в далеком прошлом. Как отмечает в своих выступлениях Президент Сердар Бердымухамедов, принципы милосердия и гуманизма, на которых базируется эта традиция, были заложены еще предками туркмен.

Из поколения в поколение туркмены несли эти ценности, которые со временем трансформировались в ежегодную практику помилования заключенных в преддверии больших праздников. Так проявляется уважение туркменского народа к своим истокам и приверженность вечным человеческим ценностям.

Как видно из указов Президента Туркменистана, эта традиция активно поддерживается и приобретает все более масштабный характер. Если в прошлые века помилование носило точечный характер, то в наши дни речь идет уже о сотнях амнистированных граждан ежегодно. И эта практика продолжает набирать обороты.

Сотни амнистированных в праздничную “Gadyr gijesi”

Одним из ярких примеров реализации традиции помилования в 2023 году стал указ Президента Туркменистана от 15 апреля в преддверии благословенной ночи “Gadyr gijesi”. Эта ночь почитается в туркменской культуре как одна из самых светлых и благословенных. Именно поэтому эта дата была выбрана для очередной акции помилования.

Как сообщает Государственное информационное агентство, в честь “Gadyr gijesi” амнистии были удостоены 463 заключенных, которые искренне раскаивались в содеянном. Это еще раз подчеркивает милосердие Главы туркменского государства, которое распространяется на сотни людей.

Помимо самих помилований, в указе содержатся важные поручения Президента по трудоустройству и социальной адаптации освобожденных граждан. Это свидетельствует о комплексном подходе и стремлении оказать реальную помощь осужденным. Такая забота о людях еще раз подчеркивает гуманистические ценности, которыми руководствуется президент.

Рекордное число помилованных ко Дню Независимости

Еще одним показательным примером масштабной реализации традиции помилования в 2023 году стал указ Президента Туркменистана от 22 сентября в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости. Эта дата олицетворяет гордость туркменского народа за свою свободу и суверенитет, поэтому и количество амнистированных граждан было беспрецедентным.

По данным официальных источников, в рамках празднования 32-й годовщины независимости страны, Президент подписал указ о помиловании 1180 заключенных. Это рекордное число за всю новейшую историю Туркменистана. Такое решение еще раз демонстрирует великодушие Главы туркменского государства.

Как и в случае с предыдущими амнистиями, указ содержит важные поручения по возвращению помилованных граждан к нормальной мирной жизни в кругу семей. Это отражает комплексный подход и искреннюю заботу о благополучии людей.

Международный день нейтралитета ознаменован новой волной помилований

Завершающим в 2023 году примером широты и щедрости традиции помилования в Туркменистане стал указ Президента страны от 11 декабря в канун еще одного значимого праздника – Международного дня нейтралитета. Эта дата также является одной из ключевых в череде торжественных событий для туркменского народа.

Как сообщается в официальных сводках, в ознаменование Международного дня нейтралитета произошло очередное помилование 302 осужденных граждан, среди которых были как граждане Туркменистана, так и 6 иностранцев. Этот факт еще раз подчеркивает широту взглядов и стремление Президента Сердара Бердымухамедова к справедливости в отношении всех людей, независимо от их происхождения.

Таким образом, на протяжении всего 2023 года мы наблюдали последовательную реализацию многовековой традиции помилования, основанной на гуманистических ценностях туркменского общества. И эта традиция, несомненно, будет продолжена и в последующие годы.

Призыв Президента к помилованным

Важной составляющей традиции помилования в Туркменистане являются напутствия, которые дает Президент страны освобожденным гражданам относительно их дальнейшей судьбы. Анализируя тексты указов о помилованиях в 2023 году, мы видим общий посыл, обращенный к бывшим заключенным.

Глава государства призывает их вернуться к мирной жизни, посвятить себя созидательному труду на благо родной страны и общества. Он желает им в полной мере ощутить плоды честной работы и стать полноценными свободными гражданами независимого Туркменистана.

Эти пожелания отражают стремление Президента дать людям второй шанс и убедиться, что они действительно искренне раскаиваются в прошлых проступках. В то же время в его словах звучит уверенность в том, что помилованные достойно распорядятся полученной свободой и будут жить по совести, принося пользу своей стране.

Так проявляется мудрость и дальновидность политики туркменского Главы, основанной на гуманистических принципах и вере в лучшие качества человеческой натуры. Эти принципы твердо лежат в основе многовековой традиции амнистирования в Туркменистане.

Итак, проанализировав практику помилований в Туркменистане на протяжении 2023 года, мы убедились, что эта многовековая традиция жива и активно поддерживается нынешним руководством страны.

Президент Сердар Бердымухамедов последовательно реализует принципы милосердия и гуманизма, заложенные предками туркменского народа, амнистируя сотни граждан в преддверии важнейших праздников.

Обращаясь к освобожденным, глава государства призывает их не терять данный им шанс, а встать на путь честного мирного труда на благо Отчизны. Лучшей гарантией неповторения прошлых ошибок он считает преданность идеалам свободы и независимости родной страны.

Такая политика демонстрирует приверженность Туркменистана общечеловеческим ценностям, а унаследованные от предков моральные ориентиры остаются неизменным компасом для туркменского общества и его лидеров, в том числе в вопросах гуманного отношения к заблудшим.