Глава Туркменистана выразил соболезнования Эмиру Кувейта

16 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние соболезнования Эмиру Государства Кувейт Шейху Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху в связи с кончиной Его Высочества Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха. Президент Туркменистана выразил соболезнования от своего имени и имени правительства страны, а также – всего туркменского народа. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своем послании Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования близким и родным, пожелал стойкости духа и сил в этот тяжелый момент. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов передал членам семьи усопшего искренние слова сопереживания, а дружественному народу Государства Кувейт – слова поддержки.