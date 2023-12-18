В туркменском ВУЗе проходят встречи по достижению ЦУР

В рамках книжного клуба «Kitap-paýhasyň çeşmesi» Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади проходят встречи по достижению Целей устойчивого развития. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Недавняя встреча в туркменском ВУЗе была посвящена реализации пятой ЦУР – «Достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин и девушек». Мероприятие состоялось при участии студентов ВУЗа.

Эксперты ПРООН ознакомили участников с программами в области расширения прав и возможностей женщин и обеспечения гендерного равенства, а также с ролью молодого поколения в борьбе с гендерными стереотипами. Подобные встречи способствуют повышению осведомленности молодого поколения о мероприятиях по достижению ЦУР, запланированных в Туркменистане под руководством ООН.